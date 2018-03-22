Челябинцы отчаялись разобраться с реальным расписанием движения трамваев

Горожане поймали «ЧелябГЭТ» на расхождении времени движения трамваев, указанного на сайте, и реального расписания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на изменение графика работы трамвайного маршрута №18, на сайте ООО «ЧелябГЭТ» его расписание осталось без изменений. Об этом сообщили сегодня в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт».

Оказалось, что происходит такое далеко не первый раз. «Вчера подрезали 12-й маршрут, как обычно, образовались получасовые интервалы, но суть в том, что с утра приехала машина по графику, которого в расписании на этот день не было, – рассказал один из участников сообщества в комментарии. – Пару дней назад на 15-м аналогичная ситуация была».

Впрочем, касается это не только электротранспорта. «С 66-м автобусом похожая ситуация: на сайте есть рейсы, которые давно отменили», – заметил один из горожан. К слову, обслуживает этот маршрут другой муниципальный перевозчик – ООО «Общественный городской транспорт».

Хотя есть в числе челябинцев и те, кто настолько свыкся с любовью руководства муниципальных перевозчиков к неожиданным изменениям расписания работы того или иного маршрута, что уже ничему не удивляются. «Как первый день живете, – замечает один из них. – Мало ли что там на сайте написано».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.18

Глава СКР уволил следователей после гибели детей в больнице Златоуста. / Челябинец, въехавший на МАЗе в автобус со школьниками, предстанет перед судом. / Убийство двух косуль обойдется южноуральцу в 200 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»