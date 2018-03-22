В Челябинской области шестилетняя девочка выпала с балкона

В Златоусте шестилетняя девочка упала с балкона пятого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, когда мать ребенка ненадолго отлучилась в аптеку, оставив дочку со старшим сыном.

Дошкольница вышла на балкон, где играла с котенком. В какой-то момент ребенок перевалился за перила и упал вниз. Свидетелями происшествия стали два ученика четвертого класса. Как пишет «Первый областной», мальчики не растерялись: накрыли лежащую на снегу девочку своей верхней одеждой и вызвали «скорую».

После этого один из школьников побежал в детский сад, воспитанницей которого была пострадавшая, и попросил педагогов связаться с родителями ребенка. Его товарищ оставался рядом с дошкольницей.

По последним данным, девочка получила серьезные травмы, медики констатировали несколько переломов, но ее жизни ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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