Южный Урал ждет нашествие клещей

Санврачи озвучили неблагоприятный для Челябинской области прогноз по клещевым инфекциям.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с таким прогнозом специалисты выступили в ходе областной научно-практической видеоконференции врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

На форуме отметили, что уровень обращаемости населения области с укусами клещей в сезон 2017 года увеличился в 1,4 раза, пострадало 22 тысячи 277 человек, показатель на 100 тысяч населения 674,3. Каждый пятый укус отмечен на территории жилой зоны, каждый седьмой на территории коллективных садов.

Эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу в 2017 году оставалась неблагополучной. Заболеваемость клещевым энцефалитом в сравнении с 2016 годом выросла на 4%, зарегистрировано 98 случаев (показатель на 100 тысяч населения 2,97), заболеваемость клещевым боррелиозом увеличилась в 1,3 раза, зарегистрировано 109 случаев, показатель на 100 тысяч населения 3,30. Медики предупредили, что на наступивший 2018 год прогноз по клещевым инфекциям также неблагоприятен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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