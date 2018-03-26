На челябинском вокзале сгорела маршрутка

В Челябинске на ходу сгорело маршрутное такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ЧП произошло сегодня в 7:15 возле ТК «Синегорье». Столб черного дыма окутал железнодорожный вокзал и близлежащие дома.

Фото группы «Типичный Челябинск» (VK)

По словам очевидцев, микроавтобус Hyundai маршрута №56 выгорел полностью, информации о пострадавших нет.

На место происшествия выехали экстренные службы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, в момент возгорания пассажиров в автобусе не было, водитель маршрутки эвакуировался самостоятельно.

Около 7:30 вспыхнувший на ходу микроавтобус потушили. Что стало причиной пожара, в настоящий момент устанавливается.

Челябинск, Юлия Димова

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