В двух районах Челябинской области объявлен карантин по бешенству

В двух южноуральских муниципалитетах объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Челябинской области Евгений Редин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены в деревне Щапино Чебаркульского района и в поселке Новый Урал Варненского района. В первом случае носителем вируса бешенства стала собака, во втором – забредшая в поселок лисица.

Угрожаемыми зонами по бешенству животных объявлены близлежащие населенные пункты – село Травники Травниковского поселения, а также поселки Красная Заря и Правда Новоуральского сельского поселения.

На время действия карантина запрещены выводки и натаскивание собак, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, отлов диких зверей.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий.

Напомним, с начала текущего месяца карантин по бешенству действует также в селе Еленинка Карталинского района.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.03.18

На челябинском вокзале сгорела маршрутка. / 26 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Хаотичность и непоследовательность. Гороскоп РИА «Новый День» на 26 – 31 марта 2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»