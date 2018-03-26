Чиновники Челябинска заподозрили злой умысел в обрушении ветхого дома

В мэрии Челябинска заявили, что фасад ветхо-аварийного дома на Копейском шоссе мог упасть не без человеческой помощи.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 16 марта в доме №8-«а» по Копейскому шоссе. В результате было повреждено помещение подъезда.

После ЧП проверки организовали следственное управление СКР по Челябинской области и региональная прокуратура.

В результате прокуратура выяснила, что в 2015 году дом был признан ветхоаварийным и подлежащим расселению в 2016 году. Однако до настоящего времени этого не произошло из-за отсутствия средств у городских властей.

Более того, прокурорская проверка выявила, что для выполнения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда со сроками расселения 2014-2018 годы необходимо 474 миллиона 116 тысяч 300 рублей на выплату возмещения собственникам помещений и приобретение 181 жилого помещения для нанимателей.

Однако, муниципальной программой «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в городе Челябинске на 2017 -2019 годы» на выплату возмещения собственникам аварийных помещений предусмотрено всего 65 миллионов рублей. Купить же мэрия в 2017-2019 годах намеревалась всего 58 квартир. Надзорное ведомство потребовало увеличить финансирование программы.

Между тем, чиновники увидели в обрушении стены аварийного дома чей-то злой умысел. «После осмотра места происшествия специалистами появились подозрения, что обрушение могло быть рукотворным», – рассказал начальник КУИЗО Челябинска Сергей Чигинцев. Теперь в мэрии намерены обратиться в полицию с просьбой провести расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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