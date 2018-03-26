Челябинцы, грабившие дальнобойщиков, отправятся в колонию

Суд отправил в колонию жителей Челябинска, отбиравших деньги у водителей грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал двух челябинцев виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что с мая по октябрь 2016 года южноуральцы на территории Сосновского и Еткульского районов грабили водителей-дальнобойщиков из других регионов России и Республики Казахстан.

Так, один из осужденных в мае 2016 года на территории автозаправочной станции, расположенной на 1845 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», подошел к водителю фуры и потребовал 2 тысячи рублей за беспрепятственный проезд по дорогам Челябинской области. Водитель фуры подчинился требованиям и передал требуемую сумму.

В августе 2016 года, находясь на автодороге «Западный обход Челябинска» вблизи поселка Полетаево, второй из мужчин совершил открытое хищение денежных средств в сумме 38 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшему из Московской области.

Действуя совместно, на 38 километре автодороги «Челябинск-Троицк» злоумышленники подъехали к автомобилю с государственными регистрационными знаками Республики Казахстан и потребовали от водителя заплатить за проезд по дорогам Российской Федерации 3 тысячи рублей, угрожая проблемами с автомобилем и грузом. Опасаясь последствий, жители Казахстана передали соучастникам 13 тысяч казастанских тенге и 500 рублей.

После ограбления потерпевшие обратились к экипажу ГИБДД, после чего преступники были задержаны.

В ходе следствия обвиняемыми возмещен причиненный ущерб.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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