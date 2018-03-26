В челябинский «МегаФон» пришли новые топ-менеджеры

В Челябинском «МегаФоне» сменились руководители направлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «МегаФон», управлять бизнесом в челябинском «МегаФоне» будут два новых топ-менеджера. Корпоративный сегмент возглавил Максим Пахтусов, а должность руководителя по продажам на массовом рынке заняла Алена Морозова. Приоритетным направлением в их работе станет курс на цифровизацию.

Ежедневно к сети оператора в Челябинске и Кургане подключается несколько сотен человек, из них каждый второй – цифровой абонент. Они предпочитают устройства с высокоскоростным интернетом, активно пользуются мобильными приложениями.

«На Урале за последний год стало на 60% больше цифровых абонентов. Наша задача – обеспечивать высокое качество интернета, расширять покрытие для комфортного использования инновационных услуг, внедрять технологии, упрощающие жизнь челябинцев, и тарифы с безлимитом на популярные ресурсы. Так, недавно у жителей появилась возможность оплачивать покупки и товары в одно касание и неограниченно слушать любимые музыкальные сервисы», – рассказывает Алена Морозова, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске.

На Урале более 35 тысяч компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика телеком-услуг, из них каждая пятая находится в Челябинской области. Крупнейшие клиенты оператора – промышленные предприятия, малый и средний бизнес.

«Девять из десяти компаний интересуются цифровыми услугами и готовы применять их в бизнесе. Для южноуральских предпринимателей мы предлагаем актуальные разработки в сфере коммуникации, передачи и управления данными. Корпоративные клиенты за последние полгода все чаще выбирают VAS-решения для эффективного развития бизнеса: «Рисковый скорринг», «МегаФон.Таргет», «Контроль кадров», – отметил Максим Пахтусов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Челябинске.

Анна Козлова, которая ранее занимала должность руководителя по продажам на массовом рынке, назначена директором «МегаФона» в Челябинске. Должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса занимал Артур Нурмухометов, который сейчас курирует развитие интеграционных проектов на Урале.

Максим Пахтусов окончил Челябинский государственный университет по специальности «Экономика». В начале карьеры занимался прямыми продажами, работал коммерческим директором в медиабизнесе Челябинска. В ноябре 2011 года занимал должность начальника отдела коммерческой деятельности управления беспроводных активов в ПАО «Ростелеком», затем был заместителем директора и руководителя службы маркетинга Челябинского филиала ПАО «Ростелеком». В декабре 2016 года возглавил направление B2B у оператора связи IZet телеком. В декабре 2017 года стал руководителем по развитию корпоративного бизнеса в Челябинском отделении компании «МегаФон».

Алёна Морозова окончила Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Имеет 15-летний опыт работы в телекоме. Карьеру в «МегаФоне» начала в 2002 году в сall-центре, а затем в Центре обслуживания абонентов. В 2007 перешла в группу по работе с дилерами, где спустя год стала ведущим специалистом. До февраля 2018 года возглавляла направление продаж в функции В2С в Челябинской и Курганской областях. С 19 февраля 2018 года вступила в должность руководителя по продажам на массовом рынке Челябинского отделения компании «МегаФон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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