Быдлу – бой: с челябинцев предложили брать деньги за прогулки в парке

Жители Челябинска предлагают сделать платным вход в парк имени Тищенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением жители Металлургического района выступили в соцсетях.

По словам горожан, в последние годы городской парк преобразился и «стал в разы лучше», однако в выходной день гулять с детьми, в особенности, на Поляне сказок неприятно, а главное, небезопасно. «И не подростки, прыгающие с крыш городка, меня смущают. А взрослые. Ну, что за народ! Стоят трое, грызут семечки. Вокруг них все закидано. Бухие папы и мамы фоткают детей, которые залезли на Винни-Пуха, и ногами стоят у бедного на носу. Перегар от некоторых, что аж сносит. Очень много алкашей», – перечисляет недостатки парка отдыха жительница ЧМЗ. Чтобы избежать встреч с нетрезвыми посетителями челябинка предложила установить плату на входе в парк имени Тищенко, а также ввести в штат охрану.

Данное сообщение вызвало оживленную дискуссию среди местных жителей. Правда, большинство челябинцев к идее прогулок за деньги отнеслись скептически.

Один из участников обсуждения заявил, что такого рода нововведение вызовет у горожан еще большее недовольство властью: «А потом будешь писать, что в России всё платно. Как жить дальше, боже, боже... И почему молодежь в подъездах стоит».

Другой уверен, что огородить детей от «пьяного быдла» таким образом не получится: «У них на лбу не написано, что алкаши. А бухают прям в парке, не отходя от лавок».

Некоторые разумно отметили, что контроль за соблюдением общественного порядка – прямая обязанность сотрудников МВД: «Все претензии к доблестной полиции: распитие алкоголя в запрещенных местах».

«Полицейские патрули бы ходили, как в сквере, меньше бы алкашей было», – написала участница группы «Подслушано ЧМЗ».

«Фейс-контроль на входе? Ох, боюсь, половина района не пройдет», – раскритиковала идею автора еще одна жительница.

Не исключено, что после введения платы парк, действительно, может опустеть: из личных убеждений в него перестанут ходить и социально благополучные семьи. Но если допустить, что такая практика окажется успешной для Челябинска, «ноу-хау» поспешат перенять и другие районы, организовав прогулки за деньги и в других городских парках.

Челябинск, Юлия Димова

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