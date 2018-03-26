Полицейский с двумя приятелями расправился с земляком из-за дорогой машины

В Челябинской области следователь полиции и два его приятеля задержаны по подозрению в убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, расследование началось, когда днем 21 марта в полицию обратилась жительница Копейска, сообщив, что во дворе ее дома несколько дней находится дорогостоящая машина, не принадлежащая никому из жильцов. Стражи порядка установили, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а владелец иномарки несколько дней не выходит на работу.

Тогда в следственных органах СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать двух местных жителей и на сегодня уже бывшего следователя одного из районных отделов полиции областного центра, причастных к совершению преступления.

По версии следствия, южноуральцы, решив, что у мужчины есть при себе большая сумма налички, привезли его в квартиру одного из домов Челябинска, где стали требовать деньги. Однако денег у того не оказалось. Тогда троица, опасаясь, что потерпевший обратиться в правоохранительные органы, убили мужчину и завладели его дорогостоящим внедорожником. Автомобиль они перевезли в Копейск, установив на него фиктивные номера, а труп владельца спрятали.

Все трое подозреваемых были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. По ходатайству следователя СК судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, в соответствии со степенью участия в совершении преступления. Следователь из органов МВД России уволен. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, его руководители будут привлечены к ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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