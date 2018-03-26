В челябинских трамваях снова появится Wi-Fi

Челябинский перевозчик обещали оснастить оборудованием для обеспечения Wi-Fi-доступа к «мировой паутине» все трамваи и троллейбусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство ООО «ЧелябГЭТ» решило привлекать пассажиров бесплатным Wi-Fi. О начале оснащения подвижного состава необходимым оборудованием рассказал генеральный директор муниципального предприятия Александр Павлюченко.

«Подписали договор на установку оборудования для обеспечения бесплатного Wi-Fi на 27 единицах подвижного состава, – сообщил топ-менеджер. – Это первая ласточка. В планах оборудование всего подвижного состава».

Отметим, что это далеко не первая попытка городских властей обеспечить пассажиров городского транспорта беспроводным доступом к сети Интернет. В 2014 году власти громко анонсировали, что бесплатные точки Wi-Fi появятся в челябинских трамваях. Доступ к сети, действительно, появился на ряде маршрутов. Но спустя некоторое время Wi-Fi в трамваях как-то незаметно исчез.

Челябинск, Виктор Елисеев

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