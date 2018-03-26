В Челябинске могут перенести чемпионат мира по танцам

В Челябинске чемпионат мира по танцевальному спорту могут перенести из ледовой арены «Трактор» в ДС «Юность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окончательное решение о месте проведения международных соревнований будет принято после матча решающего матча челябинской хоккейной команды с «Салаватом Юлаевым».

«Еще на прошлой неделе с президентом клуба Борисом Дубровским был согласован вопрос о переносе чемпионата мира по танцам во Дворец спорта «Юность» в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции», – сообщил вице-президент челябинского клуба Иван Сеничев.

Напомним, в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» со счетом 7:1 разгромил хоккеистов из Башкирии. Решающая игра состоится 27 марта на уфимском льду.

Что касается чемпионата мира по танцам, ранее ледовая арена «Трактор» была выбрана в качестве наиболее подходящей площадки для крупнейших соревнований по танцевальному спорту.

Международные состязания с участием более 4 тысяч спортсменов из 23 стран мира пройдут в Челябинске с 6 по 8 апреля.

Челябинск, Юлия Димова

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