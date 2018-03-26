«Занята полезным трудом»: на Южном Урале многодетная мать, придушившая младенца, избежала тюрьмы

В Челябинской области вынесли приговор женщине, убившей новорожденного сына.

Как уже сообщал «Новый День» , жуткий случай произошел в январе 2018 года в Снежинске. В городской роддом с мертвым ребенком на руках пришла 42-летняя женщина, пояснив, что малыш скончался во время домашних родов.

Впоследствии на теле погибшего судмедэксперты обнаружили следы насильственной смерти. По факту убийства новорожденного возбудили уголовное дело.

На допросе женщина призналась, что ребенок был нежеланным: она родила сына в ванной и там же задушила.

Известно, что горожанка воспитывает еще четырех детей. Убийство крохи многодетная мать объяснила тяжелым материальным положением в семье.

В ходе расследования также выяснилось, что на 15 неделе беременности жительница Снежинска обращалась в женскую консультацию и просила сделать аборт. Ввиду большого срока врачи отказались прерывать беременность.

Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

После утверждения обвинительного заключения материалы передали в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления Челябинской области, женщина признана виновной в убийстве новорожденного сына.

Подсудимой назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел «наличие у обвиняемой четырех несовершеннолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также занятость общественно полезным трудом», говорится в официальном сообщении.

Челябинск, Юлия Димова

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