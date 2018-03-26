Шестилетняя челябинка на ходу вывалилась из маршрутки

В Челябинске маленькая девочка выпала из маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, дорожный инцидент произошел на улице Молодогвардейцев. Шестилетняя горожанка вместе с отцом ехала в маршрутном такси №58. Во время движения задние двери микроавтобуса «Фиат Дукато» неожиданно открылись, и ребенок, сидевший ближе всех к запасному выходу, вывалился из салона. К счастью, серьезных травм удалось избежать: юная пассажирка отделалась ушибами и ссадинами. Прибывшие на место медики направили пострадавшую на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.03.18

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