«Сочетание коррупции и бардака!» Челябинцы требуют наладить систему безопасности мест массового пребывания

В Челябинске после кемеровской трагедии проверят все торгово-развлекательные комплексы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое поручение дал глава города Евгений Тефтелев в ходе сегодняшнего аппаратного совещания.

«Обратите внимание на детские комнаты, как они работают, закрыты, открыты, – сказал градоначальник. – В СМИ писали, что в Кемерово были закрыты пожарные выходы. Мы должны проверить это у себя. Привлеките силовые и проверяющие структуры».

Между тем, ряд общественников считают такой спонтанный подход к безопасности явно недостаточным. «Сколько можно нам в России буднично, находя, конечно же, совестливые слова для соболезнований и горечи, хоронить наших людей, наших детей, да-да, в том числе и детей, которые хотели жить, но умирали в этих жутких трагедиях, от аквапарка «Трансваль» в Москве до ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерово? – написал в своем блоге известный челябинский активист Тарас Есаков. – Причина ведь везде одна, по сути: сочетание коррупции и бардака!

Общественности в нашей стране, прежде всего на местах, пора требовать с региональных органов МЧС как жестких проверок, так и постоянного контроля за системой безопасности в местах массового пребывания граждан. Да, все это должно осуществляться под контролем общественности. Постоянно. А не от случая к случаю. И не от трагедии к трагедии. Эти слова, при всем уважении к нашим замечательным челябинским торгово-развлекательным комплексам, я в самой полной мере обращаю к реалиям Южного Урала. И пусть общественность во всех других регионах также обратит внимание на ситуацию, которая возникла, разумеется, отнюдь не вчера!»

Напомним, трагедия в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерово произошла вчера, 25 марта. Пожар в торговом центре начался на четвертом этаже, где расположен детский развлекательный центр, каток и три кинозала, около 12:00 по московскому времени. Спустя несколько часов, площадь пожара превысила 1 тысячу 500 квадратных метров, позднее произошло обрушение перекрытий между третьим и четверыми этажами. Лишь около 23:00 мск МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в торговом центре. В качестве основных причин возгорания рассматриваются неисправность проводки, поджог и неосторожное обращение с огнем.

Число жертв трагедии на данный момент превысило 60 человек. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.18

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