ПДК формальдегида в челябинском воздухе превышена в 5 раз

В воздухе Челябинска зафиксировали повышенное содержание целого ряда загрязняющих веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенные на прошлой неделе, опубликованы на сайте регионального министерства экологии.

Согласно отчету, 21 марта стационарные посты Челябинского ЦГМС зафиксировали в районе дома №198-а по проспекту Победы максимальное разовое превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в 4,1 раза. Среднесуточный показатель по данному веществу достиг 5,4ПДК.

В тот же день специалисты зафиксировали скачок фенола в центре города – в районе перекрестка улицы Витебская и Лесопарковая ПДК была превышена в 1,2 раза.

Днем ранее, 20 марта, пробы, взятые передвижной лабораторией в поселке Федоровка, показали превышение среднесуточной концентрации м-ксилола в 1,55 раза.

Примечательно, что органический растворитель, образуемый в результате коксования угля и при ароматизации нефти, в более ранних отчетах о наблюдении за качеством воздуха в Челябинске, не фигурировал.

Между тем, м-ксилол очень опасен для человека: наносит серьезный вред кровеносной системе, слизистой оболочке, вызывает болезни легких и кожи.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности действовал в Челябинске с 20 по 23 марта.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.03.18

В детсадах и школах Южного Урала облегчили задачу террористам. / «Сочетание коррупции и бардака!» Челябинцы требуют наладить систему безопасности мест массового пребывания. / Шестилетняя челябинка на ходу вывалилась из маршрутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»