В детсадах и школах Южного Урала облегчили задачу террористам

Руководство образовательных учреждений Челябинской области выложило секретные документы в интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей при посещении сайтов 4 образовательных организаций установило, что на сайтах размещены паспорта безопасности мест массового пребывания людей (антитеррористической защищенности), предназначенные для служебного пользования.

«Паспорт содержит планы-схемы путей движения детей и транспортных средств на территории образовательной организации, схему безопасного подхода к зданию и территории образовательной организации, средства охраны, наличие и характеристику инженерно-технических средств», – рассказали в пресс-службе.

Аналогичные нарушения прокуратура Пласта обнаружила на официальных интернет-сайтах 5 образовательных организаций, где размещены паспорта безопасности данных образовательных учреждений, содержащие служебную информацию ограниченного распространения – сведения, отражающие состояние антитеррористической защищенности объекта: возможные места и способы проникновения на объект (в том числе количество эвакуационных выходов, наличие сигнализации, видеонаблюдения и прочее).

«Указанные факты свидетельствует о несоблюдении организациями законодательства в сфере противодействия и профилактики террористической деятельности, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, несовершеннолетних детей, имущественного ущерба, а также возникновение чрезвычайных ситуаций в результате террористической деятельности», – констатировали в надзорном ведомстве.

По итогам проверок руководителям образовательных организаций внесены прокурорами представления об устранении выявленных нарушений с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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