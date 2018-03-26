Экс-полицейский, обещавший знакомой теплое местечко за айфоны, отделался условкой

Бывший опер, пообещавший устроить в полицию за 120 тысяч рублей, признан виновным в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска, сегодня судья огласил обвинительный приговор в отношении бывшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД России по одному из районов Челябинской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что в мае 2016 года, работая в полиции, пообещал знакомой за 80 тысяч рублей и два телефона Iphone стоимостью 20 тысяч рублей каждый устроить ее дочь на службу в полицию. Получив требуемое, южноуралец своего обещания не выполнил (впрочем, он и не мог этого сделать в силу отсутствия полномочий), а подношениями воспользовался по своему усмотрению.

Тогда же к полицейскому обратился его знакомый и попросил помочь в получении лицензии на приобретение, а также разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. Южноуралец с удовольствием откликнулся на просьбу, хотя знал, что и для этого не имеет служебных полномочий. Свою услугу мужчина оценил в 8 тысяч рублей. Получив от знакомого деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

«Принимая во внимание, что подсудимый признал вину в полном объеме, ранее не судим, возместил причиненный потерпевшим ущерб в полном объеме, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 4 года», – сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, уточнили в суде. Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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