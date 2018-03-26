В Челябинской области вводятся ограничения движения большегрузов

Южный Урал закрывают для грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 16 апреля на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения вводится ограничение движения механических грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Дмитрий Микулик.

«Действие приказа не распространяется на механические транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспортные средства, используемые для содержания и ремонта областных автомобильных дорог, а также на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на перевозку грузов министерства обороны Российской Федерации», – уточнили в миндортрансе.

Движение по областным автомобильным дорогам механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Сроки действия временного ограничения – с 16 апреля 2018 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Внимание! Ввиду недопущения въезда большегрузного транспорта в Челябинск в режиме НМУ, миндортрансом принято решение не распространять данные ограничения на следующие региональные автодороги: «Обход Челябинска» и «Вахрушево– Долгодеревенское».

Челябинск, Виктор Елисеев

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