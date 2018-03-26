Выкинул на мороз умирать: хозяин, избавившийся от щенков, стал фигурантом уголовного дела

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратилась горожанка, обнаружившая четырех новорожденных щенков у подъезда одного из многоэтажных домов по улице Энгельса. Два животных погибли.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что щенков на улицу выбросил 54-х летний местный житель. Выяснилось, что мужчина является владельцем собаки породы той-пинчер, которая родила пять щенков. Одного из новорожденных он оставил себе, а четырех других выбросил на улицу. Вскрытие умерших щенков показало, что их смерть наступила от переохлаждения. Двое спасенных малышей нашли своих хозяев.

«По данному факту сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными), – сообщили в пресс-службе ведомства. – Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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