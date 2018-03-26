«Сам не ам и другим не дам!»: обманутые дольщики «Речелстроя» обвинили депутата в воспрепятствовании строительству

в Челябинске дольщики «Речелстроя» провели серию одиночных пикетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акции протеста в защиту обманутых собственников квартир в микрорайоне «Чурилово Lake City» прошли сегодня под окнами мэрии, регионального СК, прокуратуры Челябинской области, адвокатской палаты региона, а также у стен следственного изолятора №1, где в настоящий момент находится владелец «Речелстроя», челябинский депутат Андрей Пязок и возле его приемной.

Активисты вышли на улицы Челябинска, держа в руках плакаты с надписями: «Пязок, не мешай строить другим!», «Сам не «ам» и другим не дам!» (с) Пязок А.В.», «Не твоё! Отдай», «Оплати труды тому, кто строит!».

Челябинцы организовали одиночные пикеты с целью донести до компетентных органов «накалившуюся до предела ситуацию» вокруг возведения многоквартирных домов. По словам дольщиков, компания «Западный луч», взявшая достраивать проблемные многоэтажки, пытается завершить первую очередь строительства, однако собственник «Речелстроя» всеми силами мешает челябинцам получить проплаченные квартиры.

«Даже будучи в СИЗО (где ему собственно и место!) он делает все, чтобы стройка не продолжалась. Какое-то недюжее сопротивление всем и вся продолжается с самого его ареста! Одни палки в колеса, – отмечают в соцсетях члены инициативной группы дольщиков. – Впору уже заниматься второй и третьей очередями строительства, но даже активы компании временный управляющий и «Западный луч» элементарно не могут посчитать, поскольку кто-то решил, что он царь и бог и никому ничего не даст». Организаторы акции полагают, что челябинский депутат ставит препоны «Западному лучу», чтобы доказать невозможность достройки микрорайона без его участия.

«Позиция Пязока нам как бы должна служить посылом: мол, если его не выпустят, то и стройки не будет. А вот выпустят его – так сразу все само чудесным образом – бах! – и достроится, – рассуждают дольщики. – Мы почти год слушали брехню и от него самого, и от его сподвижников об инвесторах, о сложностях, о сожалении. Но по факту ничего не было сделано! Ничего. А сейчас-то что вдруг поменяется или поменялось?! Раньше нужно было думать!».

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок. В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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