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Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:20 мск

Челябинск

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«Сбербанк» банкротит челябинских бизнесменов Спиридоновых

ПАО «Сбербанк России» потребовал признать банкротами известных челябинских коммерсантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления о признании финансовой несостоятельности бывшего вице-спикера городской Думы Владимира Спиридонова и его сына Сергея поступили на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Речь идет о неисполненных кредитных обязательствах, сумма исковых требований в каждом из заявлений одинаковая – свыше 155 миллионов рублей.

По данным пресс-службы суда, кредитные договоры с ИП Спиридоновым В.П. были заключены в период с мая 2011 по январь 2012 года, обязательства по которым заемщиком не исполняются с июля 2017 года. В августе банк предложил урегулировать проблему в досудебном порядке, в частности, реструктуризировать долг, однако клиент от предложения отказался.

Отметим, семья Спиридоновых владеет одноименным бизнес-домом, в котором с 2006 года располагался ресторан «Частная пивоварня Спиридонова». В феврале текущего года заведение закрылось из-за финансовых неурядиц. Осенью прошлого года также был выставлен на продажу отель «Меридиан», которым управляла экс-жена бизнесмена.

Согласно базе данных СПАРК, Владимиру Спиридонову также принадлежит 100% доли ООО «Маяк» и компании «Бизнес-Строй». Кроме того, в здании торгового комплекса «Маяк для дома» располагается музей ретро-автомобилей, так же принадлежащих известному коммерсанту.

Челябинск, Юлия Димова

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