На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области пройдет проверка системы оповещения населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в предстоящую среду (28 марта) в 12:45 в регионе будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Такие проверки проводятся каждый год.

Жители области в течение пяти минут будут слышать характерный сигнал «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен). «Услышав звук сирены, не волнуйтесь – это осуществляется проверка системы централизованного оповещения, являющейся частью гражданской обороны Российской Федерации. Предпринимать какие-либо действия в связи с получением сигнала не следует», – отметили в ведомстве.

Сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подается сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий в городах и районах области.

«Каждый житель области должен знать о существовании такого сигнала и, услышав звуки электросирен, немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение, – напоминает пресс-служба регионального управления МЧС. – Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки».

Также 28 марта в 13:40 будет проведена проверка комплексной системы экстренного оповещения (КСЭОН) в 308 населенных пунктах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.18

27 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / СМИ: Самолёт Путина приземлился в Кемерово. / «Сбербанк» банкротит челябинских бизнесменов Спиридоновых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»