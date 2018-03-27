Челябинцы выйдут на шествие в память погибших в Кемерово

В Челябинске пройдет мемориальное шествие «Тишина».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мемориальное шествие в память погибших в кемеровском ТРЦ «Вишня» пройдет 28 марта на пешеходной части улицы Кирова. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Приглашаю вас на мемориальное шествие «Тишина», – написал инициатор акции. – Данное мирное шествие вне политики. Вместе с друзьями, детьми и семьями в тишине пройдемся к памятнику «Учителя и ребенка», установленному на Кировке. Постоим в тишине. Возложим цветы, игрушки, свечи и запустим в небо белые воздушные шары как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса. Вместе поддержим семьи, которые потеряли своих детей, близких».
В мэрии Челябинска отметили, что уведомление о мероприятии поступило, будет обеспечена безопасность участников.
Шествие стартует в 16:00 от кинотеатра «Знамя» (Кирова, 112).
Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе детей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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