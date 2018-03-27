«Подарок» из Чечни: южноуралец ответит в суде за хранение десятков гранат и полутора тысяч патронов

Житель Карабаша предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых устройств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководитель надзорного ведомства Карабаша утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых устройств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о наличии в доме южноуральца боеприпасов и взрывчатых устройств. Во время обыска в его жилище стражи порядка изъяли 1 тысячу 678 патронов, 9 гранат Ф-1, 5 гранат РГ-42, 17 унифицированных запалов ручных гранат дистанционного действия типа УЗРГМ-2.

Проведенные экспертизы подтвердили, что патроны пригодны для производства выстрелов и относятся к боевым припасам, гранаты с запалами пригодны для производства взрыва и поражения цели, относятся к взрывным устройствам.

Из уголовного дела выделены в отдельное производство материалы по факту незаконного сбыта боеприпасов и взрывчатых устройств обвиняемому неустановленным лицом. Сам южноуралец пояснил, что в 2000-е годы весь этот арсенал его друг привез из Чечни и попросил хранить некоторое время. Потом друг спился и умер, а «чеченский подарок» так и остался у жителя Карабаша.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карабашский городской суд. Теперь южноуральцу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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