В Магнитогорске пациентов-диабетиков не могут обеспечить шприцами и средствами диагностики

В Магнитогорске столкнулись с дефицитом медицинских изделий для больных сахарным диабетом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска после обращения горожан провело проверку законодательства об охране здоровья и обороте лекарственных средств в поликлинике №2 МАУЗ «Городская больница №3».
«Установлено, что пациенты поликлиники, имеющие диагноз «сахарный диабет», не обеспечены в полном объеме медицинскими изделиями – инсулиновыми шприцами, иглами к ним, а также средствами диагностики», – заявили в прокуратуре.
В адрес главного врача МУЗ «Городская больница №3» прокурором внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.03.18
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