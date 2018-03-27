Пять Карабашей: областная власть и РМК готовят Челябинску печальную участь (ВИДЕО)

Деятельность Томинского ГОКа приведет к гораздо более катастрофическим последствиям, нежели в Карабаше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти, поддерживающие строительство Русской медной компанией недалеко от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината, не отдают отчета в том, какие последствия деятельность опасного производства будет иметь не только для экологии Челябинской агломерации в целом, но и для процесса водоснабжения территории с полуторамиллионным населением. Об этом заявил доктор технических наук, профессор Сергей Денисов.

«Совершенно не учтена запыленность, которая пойдет от хвостохранилища или чего-то, что они сейчас называют «прудок», – подчеркнул ученый. – Не учтена запыленность от отвалов горных пород. А ведь любая песчинка, которая выйдет с Томинского ГОКа, попадет на водосборную территорию Миасса и Шершневского водохранилища».

При этом разработчики проектной документации явно не горят желанием раскрывать реальную информацию о том, какое количество пыли будет выбрасывать комбинат. Эта цифра уже несколько раз менялась, причем обстоятельства, при которых происходила корректировка, больше похожи на плохую комедию.

«В первом ОВОСе они дали цифру в 30 тысяч кубометров в год, – напомнил эксперт. – Читаем экспертизу, эксперт пишет: «Да нет, не 30 тысяч, а в 10 раз больше». Смотрим ответ эксперту: «Ну, да, 270 тысяч кубометров будет пыли». Он опять им пишет: «Да не 270, еще больше». А РМК пишет: 3 тысячи кубометров...»

Это будет хуже, чем в Карабаше

При этом возражение сторонников строительство Томинского ГОКа, апеллирующих к тому, что под Челябинском, в отличие от Карабаша, будет разрабатываться медно-порфировое месторождение, не выдерживает никакой критики, уверен Сергей Денисов. «Обогащение медно-колчеданной руды гораздо легче, чем медно-порфировой, – напоминает ученый. – Потому что здесь, в Томино, состав меди всего 0,4%, а в медно-колчеданных рудах – 1,5-2%. То есть, практически, в 5 раз больше. И ущерб тоже будет в 5 раз больше, чем в Карабаше».

Однако больше всего эксперта возмутило отношение проектировщиков к последствиям разработки месторождения. «Как они очень легко и красиво сказали: «Вы знаете, мы после себя оставляем промышленный ландшафт. Рекультивация у нас заключается в том, что мы все покроем черноземом, и все хорошо будет. Может, там еще что-то и вырастет», – рассказал г-н Денисов. – То есть государство дает в аренду участок земли. Какая-то компания приходит, что-то делает… и решает, в каком состоянии она отдает этот участок. Но под арендой понимается сдача какого-то объекта в пользование с возвратом в том, первоначальном состоянии. Это и должно быть основой рекультивации. Никто на это не соглашается. Говорят: мы вам два озера оставим, будете в них купаться. Только купаться в них нельзя будет, там среда кислая».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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