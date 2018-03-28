«Забудьте про пить»: стратегия-2035 может уничтожить единственный источник питьевого водоснабжения для всей Челябинской агломерации

Эксперты раскритиковали стратегию развития водоснабжения Челябинской агломерации до 2035 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разработанной для Челябинска стратегии социально-экономического развития заложен ряд фундаментальных ошибок, которые могут поставить под угрозу водоснабжение населения всей Челябинской области. Об этом заявил экономист Владимир Гаврилов ходе круглого стола Челябинского регионального Дома ученых.

«Ошибка первая, очень серьезная. По разделу «Состояние инженерной инфраструктуры Челябинской агломерации: водоснабжение, водоотведение» питьевым источником Челябинска они рассматривают только Шершневское водохранилище. В то же время даже все здесь присутствующие, – не то что правительство Челябинской области – знают, что наша система питьевого водоснабжения называется «Аргази – Миасс – Шершни», – напомнил эксперт. – И на нее оказывают негативное влияние целый ряд факторов риска». Среди этих факторов Владимир Гаврилов назвал токсичные стоки реки Сак-Элга, кладбища, скотомогильники с сибирской язвой, несанкционированные свалки. Наконец, Полетаевский полигон твердых коммунальных отходов.

Этот полигон, отметил экономист, планируют сделать главной мусорной площадкой Челябинского кластера. Официально основной полигон должен быть построен под Чишмой, но произойдет ли это на самом деле, многие экологи-активисты сомневаются (как и жители Полетаево). До тех же пор складировать мусор, к примеру, из Челябинска, действительно, намерены в Полетаево. «Между тем, этот полигон находится на расстоянии 2,7 километра от уреза Шершневского водохранилища – на водосборной площади, – заметил эксперт. – Так вот, есть все шансы, что у нас родится второй «СтопГОК» – на мусорной теме. Мы об этом говорили: и я, и Сергей Гордеев, с которым мы нещадно спорим по Томинскому ГОКу, но здесь мы с ним сошлись. У нас возможно второе протестное движение, крупнейшее в России, как «СтопГОК», – по поводу мусора, который может загрязнить наши водные источники».

Движение уже зарождается: в Полетаево обеспокоенность жителей растет изо дня в день. И это при том, что ТКО из жилого сектора Челябинска на полигон еще не поступали. Однако к лету региональное минэкологии клятвенно обещает закрыть-таки городскую свалку, и тогда мусорные потоки будут перенаправлены в Полетаево. Теперь же к полетаевцам начинают присоединяться жители областного центра. Так, в минувшие выходные активисты движения «Большой Челябинск» провели серию одиночных пикетов против расширения Полетаевского полигона ТКО.

Еще один фактор, который экономист привел в качестве довода, не рассмотренного разработчиками Стратегии Челябинска-2035, – это загрязнение водосборной территории химическими и сельскохозяйственными отходами. «Об этом молчат все. Но. По факту, это уже случалось на территории Шершневского водохранилища несколько раз за последние пять лет», – заявил Владимир Гаврилов.

Все эти факторы просто проигнорированы. И как следствие, разработчики не предложили и не заложили в стратегию комплекс мер по устранению этих долговременных рисков для единственного питьевого источника Челябинской агломерации. Подобный подход может привести к уничтожению системы питьевого водоснабжения на ее территории. «Пить? Забудьте про пить, – рекомендует Владимир Гаврилов. – Кто-то бывал на севере Свердловской области, в Нижнем Тагиле? Друзья мои, там нет ни одного жителя с белыми зубами. Там у всех зубы, как у бобров, желто-коричневого цвета и черные. Знаете, почему? Потому что у них из крана давным-давно течет отравленная вода. А в городе Ивдель в конце 2017 года случилась катастрофа: и город Ивдель, и река Ивдель были отравлены стоками металлургических производств. И сейчас администрация города рассматривает вопрос расконсервации скважин подземного водоснабжения. Потому что пить им больше нечего».

Челябинск и окрестности могут ожидать те же проблемы, уверен эксперт.

Вторая фундаментальнейшая ошибка: разработчики проигнорировали положения Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года. «(Каждой территории) Необходимо сформировать и обеспечить реализацию программ восстановления водных объектов, включая малые реки, и в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой – программ ликвидации накопленного экологического вреда, основанных на применении современных технологий, и реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению», – напомнил одно из ее положений эксперт.

Кроме того, полностью отсутствует детальный анализ донных отложений Шершневского водохранилища, описание технического состояния его плотины. Поэтому в этой стратегии отсутствует комплекс мероприятий, направленных на оздоровление реки Миасс и малых рек, впадающих в систему «Аргази – Миасс – Шершни», а также самого Шершневского водохранилища. Предложения по оздоровлению озер, которые находятся в границах города Челябинска, просто отсутствуют.

«Разработчики полностью проигнорировали опыт Ростовской области по рекультивации Цимлянского водохранилища, – заявил общественник. – В 2016 году ростовчане разработали комплексный проект по рекультивации водохранилища с учетом малых рек, в него впадающих. Проект был оценен в 42 миллиарда рублей, из них 39 миллиардов в качестве безвозвратной субсидии выделила Москва. И только 3 миллиарда рублей нашел бюджет Ростовской области. То есть надо уметь готовить проекты по оздоровлению нашей природной среды, по оздоровлению наших водных источников. И идти в Москву и добиваться, как ростовчане, выделения этих средств для нашей территории. У нас нет другого пути. Просто нет».

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