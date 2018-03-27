Принуждение к диалогу: южноуральских чиновников на разговор с общественниками «пригласят» прокуратура и Москва

Челябинские общественники возмущены тем, что чиновники игнорируют практически все их обращения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областное отделение ОНФ не будет больше использовать «мягкие» методы в общении со спортивными чиновниками города и региона. Об этом заявил сопредседатель регионального отделения движения Олег Лукин.

«Мы хотели добиться своего мирным путем, – заметил общественник. – Этого не получилось. Значит, будет использовать более жесткие методы».

Напомним, еще летом-осенью прошлого года представители движения настойчиво требовали, чтобы мэрия предоставила экономическое обоснование начавшегося процесса оптимизации спортивных школ в городе. Однако так и не получили ответа. Несмотря на то, что организация не раз направляла городским чиновникам официальные запросы, на что те обязаны были предоставить ответ. Не реагировали в мэрии и на приглашения к участию в круглых столах по проблеме оптимизации спортшкол города: как правило, городские власти просто их игнорировали, отмечают общественники.

«Думаю, у нас есть все основания считать, что здесь нарушается закон об общественных организациях», – выразил уверенность г-н Лукин.

Руководство регионального штаба ОНФ заявило, что общественники направят сегодня обращение в прокуратуру Челябинской области с просьбой дать правовую оценку подобной реакции городских и областных чинов на официальные запросы движения.

К налаживанию же диалога будет привлечена Москва. «Если они не хотят общаться с нами, нужно подключить центральный штаб, – заявил сопредседатель регионального отделения. – Они обратятся напрямую к губернатору Борису Дубровскому, еще раз изложат ситуацию. Не хотят слышать то, что им говорят «снизу» – будут вынуждены прислушаться к тому, что им скажут «сверху».

Челябинск, Виктор Елисеев

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