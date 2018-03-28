К Земле несется огромный астероид

К Земле приближается астероид 2018FB. Масштабы небесного тело сопоставимы с футбольным полем. Некоторые сравнивают его со стадионом «Уэмбли».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», космический странник максимально приблизится к Земле в ночь на 30 марта: на скорости 8 метров в секунду объект пройдет в 1,8 миллиона километров от нашей планеты.

По словам специалистов, ожидать каких-либо неприятностей от болида не стоит. Наблюдать за его движением можно будет в телескоп.

По прогнозам специалистов столь крупные небесные объекты в 2018 году будут приближаться к Земле не менее 30 раз. Некоторые из них могут подойти на опасное расстояние.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.18

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