Южноуральская полиция задержала фургон, набитый мигрантами

В Челябинской области задержали автомобиль, битком набитый иностранными рабочими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на территории Южного Урала продолжаются проверки мест большого скопления иностранных граждан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

За минувшие сутки сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с территориальными отделами полиции, центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке ОМОН осуществлены проверки около 600 объектов пребывания и работы иностранцев, более 1 тысячи транспортных средств и более 900 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пресечено 181 административное правонарушение, из них 108 – нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 32 – незаконное осуществление и привлечение к трудовой деятельности мигрантов, 41 – уклонение от исполнения административного наказания.

При проведении проверочных мероприятий на маршрутах патрулирования сотрудниками полка ДПС регионального ГИБДД остановлен семиместный автофургон, в котором находилось 22 иностранца. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей. Среди пассажиров, доставленных в отдел полиции, стражи порядка обнаружили трех мигрантов, которые должны были покинуть Россию по требованию властей.

На всех нарушителей наложены административные штрафы на сумму более 300 тысяч рублей, взыскано около 150 тысяч рублей. Все иностранцы дактилоскопированы, поставлены на фотоучет и проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям.

В отношении 11 мигрантов приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 9 из них будут ожидать возвращения на родину в Центре временного содержания иностранных граждан.

В отношении 28 иностранцев приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Исполнено 4 решения о депортации иностранных граждан, ранее судимых за умышленные преступления на территории России.

Возбуждено 25 уголовных дел, в том числе в сфере миграционного законодательства и общеуголовной направленности, решается вопрос о возбуждении еще 21 уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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