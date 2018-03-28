Копейскому машзаводу не удалось оспорить 200-тысячный штраф за незаконные выбросы

Копейский машиностроительный завод проиграл тяжбу в суде, где оспаривал постановления о штрафах за загрязнение окружающей среды.

Как уже сообщал «Новый День», после многочисленных жалоб горожан прокуратура Копейска с привлечением специалистов регионального министерства экологии проверила исполнение природоохранного законодательства в деятельности акционерного общества «Копейский машиностроительный завод».

Было установлено, что в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха, предприятие осуществляло выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Мероприятия по снижению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий с министерством экологии завод не согласовывал, исследования проводились с помощью санитарно-промышленной лаборатории, которая в установленном порядке не аккредитована.

В отношении КМЗ возбудили административные дела по фактам несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, а также нарушения правил охраны атмосферного воздуха. После их рассмотрения региональное управление Росприроднадзора оштрафовало завод на общую сумму в 220 тысяч рублей.

Несмотря на вступление решений в законную силу, не согласившись с указанными решениями, КМЗ обжаловал постановления в судебном порядке, указав, что аккредитация санитарно-промышленной лаборатории на заводе не предусмотрена действующим законодательством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд, исследовав мнения сторон, признал доводы АО «Копейский машиностроительный завод» несостоятельными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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