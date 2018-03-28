На ММК начали подготовку к монтажу оборудования новой аглофабрики

На ММК полным ходом идут подготовительные работы к установке оборудования новой аглофабрики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии продолжается масштабное строительство современной аглофабрики, аналогов которой нет в России.

В декабре 2016 года строители приступили к подготовительным работам – по планировке территории и подготовки монтажа фундаментов. Сегодня на площадке полным ходом идет монтаж конструкций.

В первую очередь на площадке была возведена электрическая подстанция. Она уже подключена к высоковольтной линии и готова к подаче дополнительного напряжения на строительную площадку аглофабрики. В декабре 2017 года на склады Магнитогорского металлургического комбината поступило около 2,5 тысяч тонн контрактного оборудования компании «Синостил». Всего китайские партнеры обязуются поставить порядка 22 тысяч тонн оборудования.

Стоимость закупаемого у китайской стороны контрактного оборудования – 6,7 миллиарда рублей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы, составят около 22 миллиардов рублей.

После того как оборудование будет растаможено, начнётся его монтаж. Помощь в этом окажут, в том числе, и китайские инженеры. «Наша зона ответственности – подготовительные работы на территории и возведение агломашин, – отметил руководитель проекта строительства аглофабрики №5 Чэнь Дасунь. – Уже смонтирована площадка для строительства агломашины и охладителя».

Аглофабрика №5 будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Она обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. С ее пуском четвертая аглофабрика, морально и физически устаревшая, будет выведена из строя. Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут улучшены условия труда работников фабрики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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