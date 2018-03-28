Перевозчиков Копейска обвинили в сговоре

УФАС возбудило дело по факту повышения платы в копейских маршрутках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, нарушения Закона о защите конкуренции вскрылись в ходе проверке работы индивидуальных предпринимателей, работающих на городских маршрутах по нерегулируем тарифам. На действия перевозчиков пожаловался местный житель. Заявитель указал, что сомневается в экономической обоснованности тарифов.

Напомним, с 1 декабря 2017 года одна поездка в маршрутных такси Копейска, курсирующих по городу, разом подорожала почти на 15% и теперь составляет 26 рублей. Жителям поселков, чтобы добраться до центра, и вовсе приходится платить 28 рублей.

В ходе проверки в действиях 13 частных перевозчиков УФАС обнаружило признаки сговора. «Антимонопольное законодательство запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен», – заявили в ведомстве.

Кроме того установлено, что стоимость проезда в других городах России с численностью населения менее миллиона человек значительно ниже тарифов на перевозки в Копейске. Так, в Абакане, Кемерове и Ульяновске плата за проезд в маршрутках на 1 января составляла 18 рублей, в Курске на отдельных маршрутах тариф не превышал 16 рублей, в Кургане стоимость проезда от 20 до 23 рублей. Первое заседание комиссии по рассмотрению дела об антиконкурентном сговоре назначено на 17 апреля.

Напомним, ранее по требованию УФАС перевозчик Магнитогорска вернул старые цены на проезд в маршрутках. Антимонопольщики доказали, что в 2017 году индивидуальные предприниматели синхронно повысили тарифы с 20 до 25 рублей. По результатам расследования четырем перевозчикам было выдано предписание снизить цены.

Челябинск, Юлия Димова

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