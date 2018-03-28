«Ресурс позволяет»: Челябинской области не стали снижать цифры по военному призыву

1 апреля в России стартует весенняя призывная кампания.

Как сообщили РИА «Новый День» начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев, для выполнения государственного задания в полном объеме до 15 июля в ряды вооруженных сил необходимо направить 3 тысячи 300 южноуральцев в возрасте от 18 до 27 лет. Более половины новобранцев по традиции отправятся служить в сухопутные войска. В основном, части расположены в границах Центрального военного округа. Несколько человек будут проходить службу на Черноморском флоте, другие – в рядах Нацгвардии.

Напомним, в рамках осенней призывной кампании 2017 года военную форму надели 3 тысячи 200 новобранцев из Челябинской области. По сравнению с весенним призывом того же года контрольные цифры сократили на 15%. Снижение численности солдат срочной службы в областном военкомате объяснили увеличением доли служащих по контракту. По данным Чернышева, еще пять лет назад количество южноуральских контрактников не превышало 800 человек, а в 2017 году в армию отправили уже 1,5 тысячи ребят.

Собеседник агентства отметил, что план по призыву для регионов России формируется, исходя из человеческих ресурсов: численности состоящих на воинском учете граждан, состоянии их здоровья, наличии права на отсрочку в связи с обучением или по семейным обстоятельствам.

Добавим, медицинские и призывные комиссии начнут работу с 1 апреля. Отправка первых призывников из Челябинской области к месту службы запланирована на конец апреля.

Челябинск, Юлия Димова

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