Главврача челябинской больницы сняли с должности через три дня после окончания капремонта

Главврач ГКБ №6 Михаил Вербитский покинул пост после окончания капремонта одного из корпусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Челябинской городской Думы Михаил Вербитский снят с должности сегодня, 28 марта.

Отметим, что лечебное учреждение г-н Вербитский возглавил в 2014 году, покинув пост директора ФОМС Челябинской области. В том же году начался капитальный ремонт хирургического корпуса больницы.

В минувшую пятницу, 23 марта, Михаил Вербитский лично открыл корпус после трехгодичного капремонта. «Дальше планируется ремонт терапевтических корпусов, и городские власти будут оказывать поддержку больнице в этой работе, – сообщала тогда пресс-служба Думы. – Мы также обратимся к губернатору с просьбой выделить дополнительные средства для закупки необходимого оборудования».

Причины увольнения главврача через три дня после торжественного открытия корпуса больницы не называются. По сведениям 31.tv, это могло быть связано с кредиторской задолженностью учреждения.

Среди претендентов на освободившееся кресло называют экс-министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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