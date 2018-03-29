Эксперт: Политика регионального правительства тянет Южный Урал вниз

Безграмотная экономическая политика регионального правительства тянет Южный Урал вниз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ставка на развитие сырьевой отрасли будет и дальше отвращать инвесторов от Челябинской области и Челябинска. Об этом заявил экономист Владимир Гаврилов.

«Мы теряем инвесторов и будем их терять, – уверен эксперт. – Потому что «недвижка» падает два года подряд. Мы – город-миллионник с самой низкой стоимостью жилья. Какой инвестор в здравом уме здесь будет покупать землю, квартиры, предприятия, если ему нужно будет заложить это в банк, а через полгода банк потребует у него дополнительный залог, потому что оценочная стоимость недвижимости упала?»

По данным Владимира Гаврилова, за 2016-2017 годы стоимость недвижимости только в жилом и офисном секторах Челябинску, по самым приблизительным расчетам, суммарно сократилась на 250 миллиардов рублей.

«Откуда взялись эти цифры? Если мы возьмем кривые цен, подтвержденные разными агентствами недвижимости, мы увидим, что стоимость «недвижки» в Челябинске остается самой низкой среди всех промышленных регионов. А с Москвой разница уже в четыре раза. До начала реализации проектов «Чурилово», «Академ» и так далее стоимость недвижимости в городе составляла порядка триллиона рублей. За два года цены упали на 25%. Это как раз 250 миллиардов рублей. А ведь построены дополнительно новые кварталы. То есть 250 миллиардов рублей за 2 года – это очень приблизительная цена», – отмечает эксперт.

Экономист связывает сложившуюся ситуацию только с двумя факторами. «Прежде всего, с безграмотной работой экономического блока Дубровского. Не я выдумал термин «гаттаровщина». Так СМИ начали называть прожекты, которые г-н Гаттаров два года озвучивал, и которые так и не были реализованы. Это первый фактор: некачественная работа с инвесторами, некачественная проработка законодательства на областном уровне, некачественное представление этих проектов в московских министерствах и некачественная их проработка, в том числе, с челябинскими банками.

И второе. Безусловным ключевым фактором в развитии нашей территории не по восходящей, а по нисходящей траектории является, конечно же, проект Русской медной компании, связанный со строительством Томинского ГОКа в Сосновском районе», – уверен Владимир Гаврилов.

При этом ни стратегия социально-экономического развития Челябинска до 2035 года, ни областная Стратегия-2035 не нацелены на решение существующих проблем, отмечает эксперт. А заложенные, например, в региональном документе суммы инвестиций в 2,1 триллиона рублей при инерционном сценарии и в 5 триллионов рублей при целевом – не более чем благие пожелания. «Ни та, ни другая цифра реальной мне не представляется, поскольку стратегически развитие области сейчас нацелено только на развитие сырьевого сектора без высоких переделов, и мало того, этот сырьевой сектор они намерены развивать путем открытой горной добычи, – заявляет экономист. – Извините меня, еще советским школьникам было известно, что открытая добыча ведется сейчас только в странах Африки и в индейских резервациях для того, чтобы выжить население с этих территорий. Вытащить быстро прибыль и, разорив территорию, сделав непригодной для жизни, ее бросить».

При этом другие регионы демонстрируют совершенно иной подход к решению стратегических задач развития территорий. «Нам надо учиться построению стратегии у Татарстана, который по факту получает уже больше миллиарда рублей инвестиций в день. И это продолжается больше года, – отмечает Владимир Гаврилов. – Почему? Потому что он развивается не как сырьевой регион, а как регион-переработчик. Как регион, где строится масса производств по вторичной переработке и по сборке высокотехнологичной продукции. Вот куда идут люди, куда идут инвесторы. Почему они сюда не идут? Потому что мы не решили ряд фундаментальных задач по созданию благоприятной среды для населения. Люди уезжают отсюда. И этот негативный миграционный поток – он только усилится. А если мы допустим окончание строительства Томинского ГОКа и его запуск, Челябинск перестанет быть городом-миллионником».

Челябинск, Виктор Елисеев

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