В Челябинской области перекрыли движение фур по автотрассе М5

Из-за снегопада на Южном Урале перекрыли участок автодороги М5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями – сильным снегопадом, метелью и гололедными явлениями, сложившимися в горнозаводской зоне региона, на участке автодороги федерального значения М5 с 1548 по 1780 километр (от границы с Республикой Башкирия до города Миасс) введено временное ограничение движения грузового автотранспорта.

Для водителей большегрузов движение на участке закрыто до 20 часов 28 марта, уточнили в ГИБДД региона. Однако время окончания ограничения движения может быть продлено по причине неблагоприятных погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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