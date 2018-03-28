В центре Челябинска загорелся «Макдональдс»

В Челябинске на пешеходной Кировке произошел пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП в ресторане фаст-фуда возле делового центра «Челябинск-сити» случилось около часа назад.

По данным очевидцев, к зданию подъехали две пожарные машины, «скорая» и сотрудники полиции. Посетителей и сотрудников заведения экстренно эвакуировали. По предварительной информации, возгорание произошло в мужском туалете. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области прокомментировать произошедшее оперативно не смогли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Не исключено, что это был поджог.

Челябинск, Юлия Димова

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