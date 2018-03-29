Опять тревога: в Челябинске эвакуировали главный корпус ЮУрГУ

Студентов и педагогов Южно-Уральского госуниверситета попросили на выход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о задымлении в главном корпусе вуза поступило сегодня около полудня. К моменту приезда пожарных 150 человек эвакуировались самостоятельно. В ходе осмотра выяснилось, что ЧП произошло из-за короткого замыкания: в подвальном помещении вышла из строя система вентиляции. Система пожарной безопасности сработала без сбоев.

В настоящий момент сотрудники университета проветривают помещения. В ближайшее время вуз продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, накануне вечером из-за пожара эвакуировали посетителей и работников «Макдональдса» на пешеходной Кировке. По данным МЧС, на втором этаже здания загорелась корзина с мусором. Ранее очевидцы сообщали, что неизвестные подожгли бумагу в мужском туалете.

Челябинск, Юлия Димова

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