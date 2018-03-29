Будем жить на хлебе и воде: южноуральский кабмин рисует светлое будущее

В ближайшие три года южноуральская экономика будет расти весьма скромными темпами. Рост зарплат и вовсе ожидается на уровне 1% в год. Об этом заявила первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если по итогам 2017 года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,7%, то на следующие три года южноуральские чиновники от экономики прогнозируют ежегодный рост в пределах 1%.

Соответствующую динамику региональное минэкономразвития ожидает и от валового регионального продукта (ВРП). Если по итогам прошлого года он вырос более чем на 4%, то на среднесрочный период чиновники прогнозируют ежегодный рост, в среднем, на 2%.

«Итоги всей деятельности и экономические изменения должны почувствовать на себе, конечно, жители региона», – отметила Наталья Лугачева. И оптимистично добавила: «До 2020 года мы планируем, что заработная плата будет увеличиваться в размере 1%, в номинальном выражении заработная плата увеличится на 6 тысяч рублей».

Нельзя не заметит, что замминистра продемонстрировала удивительные математические способности: учитывая, что средняя заработная плата в Челябинской области, согласно официальным данным, составляла в 2017 году порядка 32 тысяч рублей, рост в течение последующих трех лет на 1% дает прирост в 1 тысячу рублей. Откуда чиновница взяла еще 5 тысяч рублей – для простых смертных остается загадкой.

Но на этом «чудеса» в исполнении г-жи Лугачевой не закончились. «Соответственно, до 2020 года мы ожидаем рост реальных располагаемых доходов населения на уровне, не превышающем 2%», – отметила она. При этом ранее замминистра заявила, что при расчете показателей чиновники исходили из прогнозного уровня инфляции в пределах 4% ежегодно. Каким образом может начаться увеличение доходов, если рост заработной платы будет компенсировать лишь четверть инфляционных потерь?

Впрочем, возможно, «тайна» роста доходов кроется в следующей фразе чиновницы. «И все это приведет к росту потребительского спроса и к увеличению кредитной активности населения за счет улучшения банковской политики», – бодрым голосом закончила замминистра. То есть южноуральцам предлагается, не мудрствуя лукаво, «увеличивать» свои доходы за счет банковских кредитов. И это при том, что само правительство Челябинской области в последние годы активно от кредитов избавляется, особенно от кредитов коммерческих банков. А Челябинская область является одним из лидеров в России по закредитованности домохозяйств.

Хотя, возможно, в министерстве экономического развития региона не в полной мере уверены, что жители области с воодушевлением бросятся в кредитные учреждения. Об этом свидетельствует проект закона Челябинской области «О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы». Согласно документу, названному вице-губернатором Евгением Рединым «реалистичным», южноуральцам советуют питаться, в основном, хлебом и картошкой.

Представляя законопроект, Наталья Лугачева отметила, что объем потребления чиновники определяли, исходя из норм Минздрава России, отвечающих требованиям современного здорового питания, и «анализа фактического потребления» в 2013-2016 годах (не самое «тучное» время, между прочим).

Так, за год трудоспособному южноуральцу предлагается съедать 132 килограмма хлебных продуктов. При том, что Минздрав рекомендует всего 96 килограммов (почти в полтора раза меньше). Неслыханная щедрость! Впрочем, на этом щедрость чиновников минэкономразвития заканчивается. По всем остальным продуктовым позициям они куда более сдержанны.

Например, при рекомендуемой норме потребления картофеля в 90 килограммов в год, в правительстве Челябинской области считают, что работающему южноуральцу будет достаточно 87,8 килограмма. Вместо 140 килограммов овощей он может и обойтись 115,2 килограмма, продолжают формировать рацион жителей области чиновники. Далее – та же тенденция: свежие фрукты – 60 килограммов (норма Минздрава – 100 килограммов), мясопродукты – 63,8 килограмма (вместо 73 килограммов), рыбопродукты – 20 килограммов (вместо 22 килограммов), молоко и молочные продукты – 254,8 килограмма (вместо 325), яйца – 210 штук (вместо 260).

Хотя есть в продуктовой корзине Челябинской области и «приятные» исключения. Например, сахара работающему южноуральцу позволено съесть 25,1 килограмма при норме Минздрава в 24 килограмма. Оно, конечно, не самый полезный продукт. Но хлеб со сладким чаем все-таки будет повкусней, чем с чаем без сахара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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