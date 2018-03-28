«Жизнь или кошелек?!» В Челябинской области намерены построить платного дублера «дороги-убийцы»

Руководство Челябинской области предложило построить платную автостраду, дублирующую южноуральский участок М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня, 28 марта, глава региона Борис Дубровский принял участие в итоговом расширенном заседании коллегии Минтранса России в Москве.

Среди прочего, губернатор рассказал об опыте строительства региональных автомобильных дорог на Южном Урале. И отдельно остановился на плохом состоянии участка федеральной трассы М-5, который не попадает под программу реконструкции. «Губернатор внес предложение: рассмотреть вариант строительства дороги-дублера участка трассы М-5 между крупными – по меркам региона – городами Миасс, Златоуст и Сатка. Челябинская область предлагает реализовать проект как в традиционном (бюджетном) варианте, так и в формате платной автострады, по механизму государственно-частного партнерства», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, федеральная трасса М-5 давно уже снискала на Южном Урале недобрую славу. Среди автомобилистов ее часто называют «дорогой-убийцей» из-за периодически повторяющихся ДТП со смертельным исходом. По всей видимости, теперь областные власти предложат южноуральцам выбор: рискнуть здоровьем и жизнью, поехав по печально знаменитой М-5, или заплатить за проезд по ее дублеру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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