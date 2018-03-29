«Утро началось не с кофе»: в Челябинске встали троллейбусы и трамваи

В Челябинске изношенные рельсы и неисправные сети парализовали работу городского электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вынужденных простоях общественного транспорта сразу в нескольких районах областного центра сообщают в соцсетях очевидцы.

В утренний час пик из-за неисправностей контактной сети прекращено движение троллейбусов на северо-запад, а также в районе ветлечебницы, в обе стороны. По данным транспортников, около 6:30 загорелись провода, были слышны хлопки, затем вспыхнул и сам изолятор контактной сети, установленный на электроопоре.

Еще одна пробка из троллейбусов образовалась вблизи лакокрасочного завода. «Нет напряжения с 5:50 у троллейбусов. Стоим на лакокраске в сторону ЧМК», – написала участница сообщества «Подслушано Челябинский транспорт».

Около 7:30 из-за неисправности на путях остановились трамваи на Ленинградском мосту в сторону Теплотехнического института. «Водители не рискуют ехать по этому участку, на котором отсутствует кусок рельса, чтобы не брать на себя ответственность в случае схода вагона», – рассказал знакомый с ситуацией челябинец.

Еще две поломки на сетях, парализовавшие работу троллейбусов и трамваев, произошли на улице Тимирязева и в районе железнодорожного вокзала. «Вниманию водителей трамвая! При въезде на кольцо «Колющенко» оборваны подвесы контактного провода в шести местах по одному пути. Снижайте скорость, до устранения», – предупреждают транспортники.

«Утро началось не с кофе», – прокомментировал обрыв контактной сети местный житель. «Ремонтировать вовремя надо. А не пускать все на самотек», – отметил другой.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.18

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