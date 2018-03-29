В Челябинской области полиция задержала дюжину аварийных маршруток

Южноуральские полицейские поймали дюжину мигрантов, работавших на неисправных машинах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции совместно с УГИБДД регионального полицейского главка в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» провели массовые проверки на маршрутах грузовых и пассажирских перевозок. В ходе мероприятия досмотрено более 100 маршрутных транспортных средств.

Сотрудниками полиции выявлено 23 административных правонарушения, из них 6 – нарушения режима пребывания в Российской Федерации, 2 – несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, 3 – управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 12 – управление транспортным средством при наличии неисправностей. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 25 тысяч рублей.

Судом в отношении одного иностранного водителя принято решение об административном выдворении за пределы России, с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Все иностранцы проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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