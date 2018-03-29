Желание выйти замуж «по-интернету» стоило жительнице Южного Урала четверти миллиона рублей

Жительница Челябинской области отдала на «лечение» интернет-жениха 280 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Кусинскому району обратилась 35-летняя местная жительница, мать троих несовершеннолетних детей с заявлением о хищении у неё денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием.

Женщина рассказала полицейским, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала дама, представившаяся сестрой «жениха», и поведала, что её брат серьезно болен, а для лечения необходимы деньги. После этого, под предлогом оплаты лечения, «невеста» перечислила на счет неизвестной в общей сложности 280 тысяч рублей, полагая, что она оплачивает лечение своего суженого. Однако, поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемым частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление подозреваемых и раскрытие данного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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