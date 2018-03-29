В Челябинске иномарка снесла детскую площадку

В Челябинске неуправляемая легковушка врезалась в детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожную аварию в одном из дворов на Краснопольском проспекте активно обсуждают в соцсетях.

По словам жителей микрорайона «Парковый», накануне около 19 часов женщина за рулем Mitsubishi Lancer на большой скорости протаранила припаркованные машины и вылетела на детскую площадку, повредив забор и врезавшись в качели. К счастью, обошлось без жертв.

Застрявшая посреди двора автоледи попыталась скрыться с места ДТП, до упора выжимая газ, пока из выхлопной трубы не повалил черный дым.

Очевидцы происшествия силком вытащили неадекватную женщину из машины. На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД. Виновницу аварии увезли в отделение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.18

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