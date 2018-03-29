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Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:09 мск

Челябинск

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На Урале два месяца ищут несовершеннолетнего поклонника Дарта Вейдера

Волонтеры разыскивают челябинского подростка, бесследно пропавшего два месяца назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-СПАС», 17-летний Евгений Широков ушел из дома по улице Горького еще 3 февраля, однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, глава карие, волосы темно-русые, на руках татуировки – одна в виде силуэта персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера. В день исчезновения подростки был одет в пуховик серо-зеленого цвета.

Всем, кто располагает информацией о пропавшем юноше, просят сообщать по телефонам: 8 908 053-31-26 (Мария), 8 909 097-72-60 (Раис).

В следственном отделе Тракторозаводского района РИА «Новый День» сообщили, что материалов уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего у них в производстве нет. Не исключено, что родные пропавшего обратились напрямую к волонтерам, не оповестив о случившемся полицию. Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Евгений Басарыгин добавил, что в ближайшее время оперативная группа подключится к поискам подростка.

Челябинск, Юлия Димова

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