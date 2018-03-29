«А потом окно закрылось»: в Челябинске из окна девятого этажа упала женщина

В Челябинске расследуют загадочную гибель местной жительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 28 марта около одного из домов по улице Кавказской в Металлургическом районе областного центра с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружено тело 33-летней челябинки.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. По предварительной информации, женщина получила смертельные травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, очевидцы трагедии делятся некоторыми подробностями происшествия в социальных сетях. По словам горожан, сразу после падения женщины, окно, из которого она упала, закрылось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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