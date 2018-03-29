Магнитогорского бутлегера оштрафовали на 200 тысяч рублей

Предприимчивый магнитогорец заплатит штраф за торговлю контрафактным алкоголем из Казахстана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 32-летнего местного жителя виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенных в особо крупном размере.

В суде установлено, что мужчина, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на деятельность, связанную с приобретением, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции, в 2016 году продавал жителям Магнитогорска контрафактные коньяк и водку иностранного производства, поставляемую из Республики Казахстан, стоимость которой составила около 1,1 миллиона рублей.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 4 тысяч 500 бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Приговором суда виновный оштрафован на 200 тысяч рублей. Изъятая контрафактная продукция по приговору суда будет уничтожена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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