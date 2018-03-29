Русский размах: чиновницу и депутата подозревают в миллионных взятках

В Миассе сотрудница администрации и член собрания депутатов стали фигурантами коррупционного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , во взяточничестве оказались также замешаны эксперт-оценщик и местный житель.

По версии следствия, в 2017 году с подачи сотрудницы МКУ «Образование» и одного из депутатов городского собрания администрация Миасса выкупила под муниципальный детский сад помещение, принадлежащее частному лицу. На основании фиктивной оценки, подготовленной экспертом, за здание заплатили в 2 раза больше реальной стоимости. При этом помещения строились как торговый объект и не приспособлены для дошкольного учреждения.

За проведение сделки чиновница и депутат получили от продавца «откат» – следователи называют это взяткой и оценивают размер «вознаграждения» в 8 млн рублей.

Отметим, в рамках расследования уголовного дела сегодня утром в управлении образования Миасса и комитете по управлению имуществом и земельными отношениями прошли обыски. По итогам мероприятий оперативники ФСБ задержали начальницу отдела дошкольного образования, подозреваемую в получении взятки.

Остальные фигуранты коррупционного дела также помещены в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Челябинск, Юлия Димова

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